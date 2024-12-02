الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا آليات عسكرية تعمل قرب بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في البقاع في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيليّ مهاجمته آليات عسكرية تعمل قرب بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله"، في البقاع، في لبنان.



وقال: "هاجمنا مركبات عسكرية في عدد من البنى التحتية المستخدمة لنقل الأسلحة قرب الحدود بين سوريا ولبنان في الهرمل."



وأكّد أنّه "على علم بالتقارير عن إصابة جندي لبنانيّ في إحدى الهجمات والحادث قيد التحقيق."