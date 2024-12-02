المديريّة العامّة لأمن الدولة تنعى الرقيب مهدي خريس

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة بصاروخ موجّه، في 2 - 12 - 2024، الرقيب مهدي خريس أثناء قيامه بواجبه الوطنيّ، وهو من عديد مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدولة، ممّا أدّى إلى استشهاده، وفق بيان المديريّة العامّة لأمن الدولة، قِسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة.



وتنعى المديريّة العامّة لأمن الدولة الرقيب خريس.



وأوضحت في ما يلي نبذة عن حياته:



"- وُلد في ليبيا في 19 - 1 - 1999

- تطوّع في المديريّة العامّة لأمن الدّولة بصفة مأمور في 24 - 10 - 2018

- نال تنويه المدير العامّ لأمن الدّولة

- بعد استشهاده في 2 - 12 - 2024 ، رُقّي إلى رتبة رقيب ونال وسام الحرب ووسام الجرحى والميداليّة العسكريّة وميداليّة المديريّة العامّة لأمن الدّولة.

يُصلّى على جثمانه الطاهر غداً ويُدفن في جبّانة دِبِّين كوديعة، على أن يُقام له تشييع لاحق في بلدته الخيام، عندما يسمح الظرف بذلك."