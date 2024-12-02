"مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية" ينفّذ مشروع "كنف 3" في لبنان لعام 2024

أعلن "مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية"، أنّه "في إطار الجهود الإنسانية يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء ، تنفيذ مشروع "كنف 3" في جمهورية لبنان لعام 2024.



وأوضح، في بيان، أنّ المشروع يشمل توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام و ذوي الحاجات الخاصة.



ووُزّعت هذه الكسوة الشتوية داخل أحد المحال المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز في مدينة صيدا وبيروت.



واستفاد عدد ١٤٠٤ من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع اللبناني المضيف القاطنين في: صيدا / الشوف / عاليه / جبل لبنان الشماليّ".