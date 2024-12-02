ميقاتي بحث مع الجنرال جاسبر جيفرز مهمة اللجنة الخماسية

بحث الرئيس نجيب ميقاتي مع الجنرال جاسبر جيفرز المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، في مهمة اللجنة الخماسية والالتزام الكامل بوقف اطلاق النار ومنع الخروقات الامنية وانسحاب العدو الاسرائيلي من الاراضي المحتلة.

وفي خلال الاجتماع اكد رئيس الحكومة ضرورة الالتزام الكامل بوقف اطلاق النار ومنع الخروقات الامنية وانسحاب العدو الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المحتلة.



من جهة أخرى، عقد رئيس الحكومة اجتماعا تنظيميا للهيئة العليا للاغاثة ضم الامين العام الجديد بالتكليف العميد بسام نابلسي والامين العام السابق اللواء محمد خير.