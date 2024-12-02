الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حزب الله: نفّذنا ردًا دفاعيًا أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات العلم

أخبار لبنان
2024-12-02 | 10:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حزب الله: نفّذنا ردًا دفاعيًا أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات العلم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حزب الله: نفّذنا ردًا دفاعيًا أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات العلم

اعلنت المقاومة الاسلامية ان "على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجرَ نهار الأربعاء في 27 تشرين الثاني 2024، والتي تتخذ أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح، إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت، وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، نفذت المقاومة الإسلامية مساء اليوم الإثنين ردّا دفاعياً أولياً تحذيرياً مستهدفةً موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

خبر عاجل

الله:

نفّذنا

دفاعيًا

أولياً

تحذيرياً

واستهدفنا

رويسات

العلم

LBCI التالي
أسرار الصحف 2-12-2024
ادارة الرياضي بيروت تكرم مسيرة نجمها الراحل في كرة السلة محمد بكري
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-23

المقاومة الاسلامية: ‏استهدفنا تجمعا ‏لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-17

الجزيرة: رشقة صاروخية من لبنان تستهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-14

المقاومة الاسلامية: ‏استهدفنا تجمعًا لقوات العدو في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة كما ‏تجمعًا لقوات العدو في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-14

المقاومة الإسلامية: استهدفنا ‌‌تجمعا لقوات العدو في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:27

أدرعي: رئيس الأركان أجرى جولة في جنوب لبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:18

مقدمة النشرة المسائية 2-12-2024

LBCI
أخبار لبنان
12:54

فيّاض عرض خسائر البنى التحتيّة الكهربائية على المجلس الوزاريّ العربيّ للكهرباء: لبنان يحتاج إليكم

LBCI
أخبار دولية
11:44

وزير الدفاع الاسرائيلي يتوعد: رد قاس على حزب الله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:36

بيان من أدرعي لسكان لبنان...

LBCI
أخبار دولية
2024-11-28

تفاصيل تصريحات نتنياهو الأخيرة والإجتماع الأمني الذي دعا إليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-30

الدولار المزور يغزو تركيا… احذروا التزوير وإليكم طرق تفاديه

LBCI
أمن وقضاء
08:56

القوات الاسرائيلية قطعت طريق عام ميس الجبل - شقراء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:18

مقدمة النشرة المسائية 2-12-2024

LBCI
أخبار لبنان
07:43

حمية: الحكومة ستقوم بواجباتها على مساحة لبنان تجاه الاضرار التي نتجت عن العدوان

LBCI
أخبار لبنان
07:12

مولوي: التضامن الوطني اثبت نجاحه في تجربة النزوح

LBCI
أمن وقضاء
07:10

الخروقات الإسرائيلية تتواصل... اليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:57

إعتصام لحراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمستعان بهم أمام وزارة التربية

LBCI
أخبار لبنان
06:39

احتجاجًا على قرار وزير التربية... اعتصام لموجهين تربويين أمام مقر اليونيسف

LBCI
آخر الأخبار
06:35

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيرة اللبنانيّ في القاهرة على هامش الاجتماع الوزاريّ للاستجابة الإنسانية في غزة وبحثا أخر المستجدات في المنطقة والوضع الحالي في لبنان

LBCI
أخبار دولية
06:00

وزير الخارجية التركيّ عقب اجتماعه مع نظيره الإيرانيّ: للتوصل إلى تسوية بين الحكومة والمعارضة في سوريا

LBCI
أخبار دولية
04:47

قيادي بالمعارضة السورية: لن نتوقف عن القتال لحين التزام الحكومة السورية بعملية الأمم المتحدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
01:36

بيان من أدرعي لسكان لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
13:35

الجيش الإسرائيليّ يعلن قتل مسلحين من “حزب الله” قرب كنيسة جنوبي لبنان

LBCI
حال الطقس
23:40

منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
02:56

الجيش: العثور على جثمان أحد الضباط بعد استشهاده نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
10:28

حزب الله: نفّذنا ردًا دفاعيًا أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات العلم

LBCI
خبر عاجل
11:57

نتنياهو: إطلاق حزب الله النار يشكل انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار في لبنان وإسرائيل سترد بقوة

LBCI
خبر عاجل
11:00

غانتس: ساعة اختبار – إذا لم نرد بقوة على دولة لبنان فسنعود إلى زمن المعادلات

LBCI
أخبار لبنان
10:19

أدرعي: حزب الله أطلق قذيفتيْن صاروخيتيْن نحو منطقة جبل روس سقطتا في منطقة مفتوحة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More