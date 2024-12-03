الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي يدعوان الى انتخاب رئيس للبنان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع في الرياض الإثنين إلى انتخاب رئيس للبنان، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية فجر الثلاثاء.



وفي ختام اليوم الأول من زيارة دولة يقوم بها ماكرون إلى السعودية وتستمر ثلاثة أيام، قال قصر الإليزيه في بيان إنّ الزعيمين "دعوَا إلى إجراء انتخابات رئاسية في لبنان بهدف جمع اللبنانيين وإجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلد وأمنه".



وأضاف البيان أنّ الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي شدّدا على أنّهما "سيواصلان الجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".