السفير الايراني استأنف مهامه في لبنان

بعد تعافيه من إصابته جراء تفجيرات "البيجر" الإرهابية، استأنف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجتبى أماني، مهامه في لبنان بزيارة إلى روضة شهداء المقاومة الإسلامية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وخلال الزيارة، قرأ الفاتحة على أرواح الشهداء القادة وسائر الشهداء العظام، الذين… pic.twitter.com/LhfWBliJbp — السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) December 3, 2024

استأنف السفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني، مهامه في لبنان بزيارة إلى روضة شهداء المقاومة الإسلامية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد تعافيه من إصابته جراء تفجيرات "البيجر".وقرأ أماني في خلال الزيارة، الفاتحة على أرواح الشهداء القادة وسائر الشهداء العظام، الذين بدمائهم الزكية والطاهرة أسهموا في تحقيق انتصارات لبنان، وسطروا الملاحم والبطولات