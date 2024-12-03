السفير الايراني استأنف مهامه في لبنان

بعد تعافيه من إصابته جراء تفجيرات "البيجر" الإرهابية، استأنف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجتبى أماني، مهامه في لبنان بزيارة إلى روضة شهداء المقاومة الإسلامية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وخلال الزيارة، قرأ الفاتحة على أرواح الشهداء القادة وسائر الشهداء العظام، الذين… pic.twitter.com/LhfWBliJbp
— السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) December 3, 2024
بعد تعافيه من إصابته جراء تفجيرات "البيجر" الإرهابية، استأنف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجتبى أماني، مهامه في لبنان بزيارة إلى روضة شهداء المقاومة الإسلامية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وخلال الزيارة، قرأ الفاتحة على أرواح الشهداء القادة وسائر الشهداء العظام، الذين… pic.twitter.com/LhfWBliJbp