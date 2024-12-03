السفير الايراني زار موقع استشهاد السيد نصر الله

زار السفير الايراني لدى الايراني مجبتي أماني موقع استشهاد الامين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، مع ثلة من إخوانه القادة في منطقة حارة حريك.



وعاين أماني آثار الوحشية والهمجية الإسرائيلية، مستذكرًا المسيرة الزاخرة بالتضحيات التي خاضها السيد نصرالله من أجل تحرير لبنان وحماية حدوده.



كما أشاد بمواقفه المشرفة في دعم الدول والشعوب والفصائل المقاومة وحقوقهم المشروعة في أرضهم ومقدساتهم.