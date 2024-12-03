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بو عاصي للـLBCI: إسرائيل حصلت على ما تريد... ونتخوف من عودة الشروط والشروط المضادة بملف الرئاسة
أخبار لبنان
2024-12-03 | 04:08
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بو عاصي للـLBCI: إسرائيل حصلت على ما تريد... ونتخوف من عودة الشروط والشروط المضادة بملف الرئاسة
رأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن بين لبنان وإسرائيل بل بين حزب الله وإسرائيل، موضحا أن اتفاق وقف إطلاق النار يكون بين متحاربين. وأشار الى أن الرئيس نبيه بري فاوض عن "حزب الله" وإيران، والموفد الأميركي آموس هوكستين فاوض عن الجانب الإسرائيلي.
ولفت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن إسرائيل حصلت على كل ما تريده.
واذ اعتبر بو عاصي أن الإيراني والإسرائيلي يحددان إن كان اتفاق وقف اطلاق النار سيصمد أم لا، رأى أن الاتفاق هش جدا.
وعن لقاء معراب اليوم، قال بو عاصي: "التواصل دائم مع زملائنا من نواب المعارضة والواقع اليوم يفترض أن يكون هناك لقاء موسع لنواب المعارضة". وأضاف: "اليوم لدينا حالتين طارئتين هما وقف اطلاق النار وتنسيق الموقف فيما خص الاستحقاق الرئاسي".
وأشار الى أن الاستحقاق الرئاسي تغيب لأكثر من سنتين وهذه جريمة بحق لبنان والمؤسسات اللبنانية.
وقال: "نتخوف من عودة الشروط والشروط المضادة في ملف الرئاسة والأسلم أن ندخل الى مجلس النواب وتكون الجلسة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية".
أخبار لبنان
بيار بو عاصي
رئيس للجمهورية
إطلاق النار
حزب الله
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