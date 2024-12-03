مخزومي: لا يبدو أن هناك نية سياسية لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار

رأى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي أن لا يبدو أن هناك نية سياسية لدى الحكومة لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار.



وقال مخزومي من دار الفتوى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: "نحن كنا ضد الحرب وطالبنا من أول الطريق ألا ننجر الى حرب الاسناد ونأمل ألا يفتح أحد حرب اسناد جديدة لسوريا".



واعتبر ان اتفاق الطائف هو خريطة الطريق لنموذج العيش المشترك في البلد، لافتا الى أنه "يجب عقد جلسة مصارحة لبناء لبنان والعيش معًا".