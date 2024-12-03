الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحلبي استقبل المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء: خضنا التحدي الصعب بالتمسك بالتعليم وفتح المدارس على الرغم من الحرب

أخبار لبنان
2024-12-03 | 05:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحلبي استقبل المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء: خضنا التحدي الصعب بالتمسك بالتعليم وفتح المدارس على الرغم من الحرب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحلبي استقبل المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء: خضنا التحدي الصعب بالتمسك بالتعليم وفتح المدارس على الرغم من الحرب

إجتمع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في لبنان ماثيو هولينغوورث.

ورحب الحلبي بوفد البرنامج موجها الشكر لهم على "الإلتزام والعناية بتوفير التغذية خصوصا في هذه الحرب وتداعياتها"، منوّها بـ"الاستمرار في دعم خطة الوزارة لجهة تأمين التغذية المدرسية لما يزيد عن مئة ألف متعلم ، وخصوصا في ظل الوضع الطارىء".

وعبّر الحلبي عن "الحاجة إلى نشر المزيد من المطابخ المدرسية التي تخدم مدارس عدة في محيط المدرسة التي يوجد فيها المطبخ "، داعيا البرنامج، ومن خلاله الجهات المانحة والداعمة ، إلى "توسيع إطار تغطيته ليشمل كل التلامذة في المدارس الرسمية لأن الحاجات كبيرة".

وقال: "خضنا التحدي الصعب بالتمسك بالتعليم وفتح المدارس على الرغم من الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان، وقد ربحنا الرهان ، واليوم يقف معنا الجميع في مطلب العودة الى التدريس الحضوري".

من جهته، شكر  هولينغوورث الحلبي على الثقة، مؤكدا "إرادة البرنامج بالإستمرار  في دعم مشروع التغذية المدرسية والعمل على توسيع إطاره ليشمل 130 الف تلميذ، بدلا من مئة ألف في العام المنصرم".

وكشف عن "التخطيط لرفع عدد المطابخ المدرسية"، ووضع الحلبي في "أجواء زيارته الميدانية للجنوب، ولاحظ حجم تدفق العائدين من مناطق لبنان كافة الذين تفقدوا منازلهم ووجدوها مهدمة او متضررة بصورة كبيرة ، وهم يحتاجون إلى سقف يأويهم "، مشيرا إلى ان "برنامج الغذاء العالمي قدم نحو أربعة ملايين ونصف مليون وجبة غذائية ساخنة للأهالي في مراكز الإيواء منذ شهرين حتى اليوم".

وذكّر أن "مشروع التغذية المدرسية يشتري المنتجات والتجهيزات من المزارع والمصانع الغذائية المحلية، ومن المتاجر الصغيرة في المناطق، ليشكل مصدر رزق للمجتمع المحلي"، كاشفا ان "جهات موثوق بها، تقوم بفحص الغذاء المدرسي للمحافظة على جودته، وخلوّه من اي رواسب أو مواد مضرة بصحة الأولاد، او جميع المستفيدين من التغذية المدرسية".
 

أخبار لبنان

استقبل

المدير

الإقليمي

لبرنامج

الغذاء:

التحدي

الصعب

بالتمسك

بالتعليم

المدارس

الرغم

الحرب

LBCI التالي
سلوم زار أبو حيدر: لتعويض الصيادلة تمهيدًا للعودة
باسيل من دار الفتوى: الإنتخابات الرئاسية إستحقاق لبناني والتفاهم على الرئيس يحدده اللبنانيون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-30

باسيل: نصر في كل سنة وعلى الرغم من الظروف الصعبة أن نعيش عيد الميلاد ولا يمكننا أن نتحدى الحرب الا بالسلام الذي هو معنى عيد الميلاد والهدنة لا تعني السلام ووقف اطلاق النار ليس السلام والسلام الحقيقي يتحقق بالحقوق والعدالة

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-10

الحلبي التقى المديرة الإقليمية لليونيسف وبحث مع روابط الرسمي في بدلات الإنتاجية المقررة للمعلمين

LBCI
آخر الأخبار
10:04

وزير الخارجية المصري: وفدا حماس وفتح في القاهرة للبحث في مستقبل غزة بعد الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-29

على الرغم من انتهاء الحرب..النبطية تُعاني من انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:33

مركز الملك سلمان للاغاثة واصل تقديم مساعداته في بيروت وجبل لبنان الشمالي

LBCI
أخبار لبنان
07:29

ملحق بجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا

LBCI
أخبار لبنان
07:18

ميقاتي: الاتصالات مستمرة لوقف الخروقات والانسحاب من البلدات الحدودية

LBCI
أخبار لبنان
06:48

مصدران لرويترز: لبنان طلب من الولايات المتحدة وفرنسا الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2024-10-09

علي منصور يستذكر أجمل اللحظات في مسيرته: "أشتاق إلى الحياة الطبيعية" (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-15

الحريري إلتقى لافروف: لضرورة وضع حد للعدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-12

الحركة الدبلوماسية لوقف الحرب على لبنان مستمرة

LBCI
أخبار دولية
2024-11-14

إخلاء المحكمة العليا في البرازيل بعد انفجارين بالقرب منها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:41

معطيات حول ردّ الفعل الاسرائيلي على ضربة حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:38

الغارات الاسرائيلية اليوم استهدفت البقاع... وهذا هو المشهد من بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:34

بعد الخروقات الاسرائيلية في الجنوب... كيف يبدو الوضع في صور الآن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

خسائر بأكثر من مئة مليون دولار في شبكات الكهرباء جراء العدوان الاسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

معارك سوريا ... خرائط تتغير ورسائل بالنار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

القضاء امام إمتحان جديد للعودة الى كنف الدولة والإحتكام لمؤسساتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الحرب السورية ملعب لدول متعددة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

رئيس مجموعة العمل الأميركية حول لبنان للـLBCI: الاتفاق الموقع هو أفضل ما يمكن للبنان التوصل إليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

اسرائيل...تصعيد على الحدود ومتابعة تطورات سوريا وعمل على اتفاق الرهائن في غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:21

بيان اسرائيلي الى سكان لبنان...

LBCI
آخر الأخبار
13:32

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها تنفيذ سلسلة هجمات في لبنان ردًّا على إطلاق "حزب الله" صواريخ

LBCI
أخبار لبنان
15:34

أدرعي ينشر تفاصيلا حول الأهداف التي هاجمها الجيش الاسرائيلي بلبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:28

حزب الله: نفّذنا ردًا دفاعيًا أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات العلم

LBCI
خبر عاجل
11:57

نتنياهو: إطلاق حزب الله النار يشكل انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار في لبنان وإسرائيل سترد بقوة

LBCI
خبر عاجل
13:55

الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافا في لبنان الآن

LBCI
خبر عاجل
11:00

غانتس: ساعة اختبار – إذا لم نرد بقوة على دولة لبنان فسنعود إلى زمن المعادلات

LBCI
أخبار لبنان
10:19

أدرعي: حزب الله أطلق قذيفتيْن صاروخيتيْن نحو منطقة جبل روس سقطتا في منطقة مفتوحة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More