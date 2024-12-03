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باسيل من دار الفتوى: الإنتخابات الرئاسية إستحقاق لبناني والتفاهم على الرئيس يحدده اللبنانيون
أخبار لبنان
2024-12-03 | 05:03
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باسيل من دار الفتوى: الإنتخابات الرئاسية إستحقاق لبناني والتفاهم على الرئيس يحدده اللبنانيون
أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "الإنتخابات الرئاسية إستحقاق لبناني وأن التفاهم على الرئيس يحدده اللبنانيون، مشددا على أنه لا يجوز ربط هذا الاستحقاق بالأحداث في المنطقة.
كلام باسيل جاء بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يرافقه النائب أسعد درغام ومسؤول العلاقات مع الأحزاب الوطنية رمزي دسوم.
وقال رئيس "التيار الوطني الحر": "بدأنا حراكاً سياسياً من دار الفتوى ومعنيّون بالتحاور مع الجميع، آملين عدم تجدد الحرب مما يتطلب وجود رئيس وحكومة لخلاص البلد".
وأضاف: "نحاول أن نمدّد التضامن الوطني بين اللّبنانيين ونترجمه في التفاهم على انتخاب رئيس وعلى إبعاد لبنان عن الحروب والصراعات".
أخبار لبنان
باسيل
دار الفتوى
الإنتخابات الرئاسية
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