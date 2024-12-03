سلوم زار أبو حيدر: لتعويض الصيادلة تمهيدًا للعودة

زار نقيب صيادلة لبنان جو سلوم يرافقه وفد من النقابة المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر وسلّمه لائحة بـ٤٠٠ صيدلية متضرّرة كليًّا وجزئيًّا، مطالبًا بتعويض اصحابها لتمكينهم من العودة الى لعب دورهم الصحي الاساسي في مناطقهم ما يُشكّل المدخل الالزامي لعودة المواطنين. ضمّ الوفد الدكتور عبدالرحمن مرقباوي، الدكتور نجيب محفوظ والدكتور زياد الحاج شحادة،وأكد ابو حيدر أحقيّة مطلب الوفد، وأهميّة التعويض ودعم القطاع الصحي والاقتصادي الاساسي، والعمل على تعويض الصيادلة أولوية، وفي مقدّمة القطاعات التي يعمل على دعمها من خلال الجهات الدولية المانحة.