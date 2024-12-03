وزير الدفاع التقى جنبلاط وأبو فاعور... وتأكيد على دور الجيش المركزي في حفظ وصون سلامة وأمن لبنان

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور وجرى عرض للأوضاع العامة.



وكان تأكيد على دور الجيش المركزي في حفظ وصون سلامة وأمن لبنان وشعبه لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن.