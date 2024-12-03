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وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن يكون هناك أي استثناء للدولة اللبنانية
أخبار لبنان
2024-12-03 | 05:40
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وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن يكون هناك أي استثناء للدولة اللبنانية
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه إذا انهار وقف إطلاق النار مع حزب الله، فلن يفرّق الجيش بين لبنان والحزب.
وحث كاتس خلال زيارة للحدود الشمالية الحكومة اللبنانية على "تفويض الجيش اللبناني للقيام بدوره، وإبعاد حزب الله عن الليطاني وتفكيك بنيته التحتية بالكامل".
وقال: "إذا انهار وقف إطلاق النار، فلن يكون هناك أي استثناء للدولة اللبنانية. سننفذ الاتفاق بأقصى قدر من التأثير وعدم التسامح. إذا كنا حتى الآن نفرق بين لبنان وحزب الله، فلن يظل الوضع هكذا".
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يسرائيل كاتس
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