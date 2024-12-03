مصدران لرويترز: لبنان طلب من الولايات المتحدة وفرنسا الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار

كشف مصدران سياسيان لبنانيان أن اثنين من كبار المسؤولين اللبنانيين طالبا واشنطن وباريس بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار بعدما شنت عشرات العمليات العسكرية على الأراضي اللبنانية.



وقالت المصادر لرويترز، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري تحدثا إلى مسؤولين في البيت الأبيض والرئاسة الفرنسية في وقت متأخر أمس وعبرا عن قلقهما بشأن وضع وقف إطلاق النار.