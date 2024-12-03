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ميقاتي: الاتصالات مستمرة لوقف الخروقات والانسحاب من البلدات الحدودية

أخبار لبنان
2024-12-03 | 07:18
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ميقاتي: الاتصالات مستمرة لوقف الخروقات والانسحاب من البلدات الحدودية
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ميقاتي: الاتصالات مستمرة لوقف الخروقات والانسحاب من البلدات الحدودية

أكّد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أمام زواره "أن الاتصالات الديبلوماسية مستمرة وتكثفت بالامس لوقف الخروقات الاسرائيلية لقرار وقف اطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الحدودية".

وقال: "لقد شددنا في خلال هذه الاتصالات على أولوية استتباب الاوضاع لعودة النازحين الى بلداتهم ومناطقهم وتوسعة انتشار الجيش في الجنوب".

وأضاف: "إن اعلان قيادة الجيش الحاجة إلى تطويع  جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش يندرج في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة عديد الجيش لتعزيز انتشاره في مختلف مناطق الجنوب".

وكان رئيس الحكومة اجتمع اليوم مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم وبحث معه شؤون وزارته.

كما اجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وبحث معه نتائج الاتصالات الديبلوماسية الجارية واطلع منه ونتائج مشاركته في "المؤتمر الوزاري لتعزيز الإستجابة الإنسانية في غزة" الذي عقد في القاهرة.

لقاءات ديبلوماسية

عقد ميقاتي سلسلة لقاءات ديبلوماسية، حيث استقبل سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم في حضور مستشاري ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي ، وجرى عرض لكافة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي خلال اللقاء اشاد ميقاتي بالعلاقات الديبلوماسية المميزة التي تربط لبنان وكندا والتي مضى سبعون عاما على انشائها.

وقال: "ان لبنان يقدّر لكندا وقوفها الدائم الى جانبها واحتضانها الدائم للبنانيين المقيمين على ارضها". 

واستقبل ميقاتي المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وتناول البحث التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة وما تقوم به المنظمات لمساعدة لبنان.

واستقبل رئيس الحكومة القائم بالأعمال التركي الجديد السفير مراد لوتيم في زيارة بروتوكولية.

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