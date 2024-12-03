ملحق بجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا

اصدرت رئاسة مجلس الوزراء ملحقا بجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا ، وقد اضيفت ستة بنود على جدول اعمالها.