مركز الملك سلمان للاغاثة واصل تقديم مساعداته في بيروت وجبل لبنان الشمالي

واصل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بالتعاون مع جمعية "الأيادي البيضاء " تنفيذ مشروعه "كنف 3 " في لبنان لعام 2024 والمخصص للأطفال من ذوي الحاجات الخاصة و الايتام .



وقال في بيان ": يشمل المشروع توزيع الملابس الشتوية على الاطفال داخل محلات بيع الالبسة المتعاون معها المركز في مدينة صيدا و بيروت ، وقد استفاد اليوم 1096 طفلا من اللاجئين السوريين و المجتمع اللبناني المضيف القاطنين في كل من بيروت و جبل لبنان الشمالي .