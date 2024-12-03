تفعيل إتفاقية الشراكة القائمة بين الإتحاد الأوروبي ولبنان محور لقاء وزير العدل ووفد بعثة الإتحاد

التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، في مكتبه بعد ظهر اليوم، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان الذي ضم مسؤولة برنامج التعاون القضائي مع وزارة العدل اليساندرا فيازير، مدير البرنامج أندريا باتيستا وومنسق القسم السياسي روني كساب، وذلك في إطار متابعة تفعيل اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان خصوصًا في المجالين القضائي والقانوني.