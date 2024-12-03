عبد المسيح للـLBCI: لم تتراجع حظوظ قائد الجيش ولا أزعور الرئاسية...

اعتبر النائب اديب عبد المسيح انه "من أجل الوصول الى رئيس هناك حل من اثنين، الاول من خلال التوافق، والثاني عبر معركة يجب الا تعطّلها اي جهة، ولهذا السبب يجب أن نتكلّم مع الاطراف كافة".وقال في حديث لشاشة الـLBCI "نصرّ على أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مثمرة، وأن يكون هناك التزام بعدم تعطيل النصاب ولم يتم الحديث عن ذلك".واضاف "العماد جوزيف عون لم تتراجع حظوظه الرئاسية مثال أزعور، ولم يتمّ التطرق الى أسماء في اللقاء مع باسيل ومع قوى المعارضة وجلّ ما تمّ تداوله هو طريقة عمل للوصول بالاسابيع المقبلة للتشاور واختيار اسم توافقي أو سلة أسماء مرشّحة للرئاسة".ولفت الى "انها ليست المرّة الاولى التي تتقاطع فيها المعارضة مع التيار حول اسم مرشح وقد تقاطعت سابقًا على اسم ازعور وحاليًا لم يُلغى اسمه من اللائحة الرئاسية".