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رئيس الأركان الإسرائيليّ: مهمتنا ضمان عدم عودة البنية التحتية إلى جنوب لبنان

أخبار لبنان
2024-12-03 | 12:36
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رئيس الأركان الإسرائيليّ: مهمتنا ضمان عدم عودة البنية التحتية إلى جنوب لبنان
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رئيس الأركان الإسرائيليّ: مهمتنا ضمان عدم عودة البنية التحتية إلى جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ رئيس الأركان الإسرائيليّ الجنرال هرتسي هليفي، أجرى الاثنين، تقييمًا للوضع وجولة ميدانية في منطقة جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية وقائد فرقة "الجليل" (91) وقادة آخرين.

 

ونقل عنه القول: “المناطق كلّها تشهد عددًا كبيرًا من القتلى بين “حزب الله” وتدميرًا للبنية التحتية وكميات كبيرة جدًا من الأسلحة التي نستعيدها إلى داخل حدود إسرائيل.

 

وأضاف هليفي: “أتوقع أنهم سيكتشفون خلال الأيام القريبة أنّ عددًا كبيرًا من عناصرهم قد قُتلوا هنا خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا ما نراه في القرى الأكثر عمقًا. هنا، في الشريط الأول للقرى القريبة، لا يقتربون، لا يوجد هنا أي عنصر، ما كان هنا قد تم تدميره.”

 

واعتبر أنّ القوات الإسرائيلية “تلتزم تمامًا بوقف إطلاق النار، ومن هنا، “عندما ننظر جنوبًا إلى بلدات الشمال، فإن المهمة هي ضمان أن هذه المنطقة لن تعود لتصبح منطقة للبنية التحتية، بل منطقة آمنة. القوات تقوم هنا بعمل دقيق جدًا وذو جودة عالية”.

 

وأكّد أنّ “حزب الله”، الذي كان منتشرًا بقوة كبيرة هنا، “تلقى ضربات قاسية وهذا يُفهم الآن أيضًا في غزة والجيش الاسرائيليّ قادر على التعامل مع أي حدود”.

 

وقال:” قاتلنا هنا على جبهتين قريبتين من الدولة، وفي أماكن بعيدة أخرى. نحن مستمرون في القتال.”

 

واضاف: “هناك تصميم كبير جدًا لدى القوات الموجودة هنا، في قطاع غزة، وفي القتال في يهودا والسامرة. سنواصل بجودة عالية وبعزم، وسيفهم الأعداء ما يجب أن يفهموه.”

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