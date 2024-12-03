في إطار التعاون المثمر بين مؤسسة النورج ومؤسسة الفرح الاجتماعية، الهادف إلى تحقيق التنمية المحلية في مختلف القرى اللبنانية، تم تأسيس شركة مساهمة لبنانية باسم "سوا للإنماء" كنتاج لهذه الشراكة.

وتسعى الشركة إلى الاستثمار في المشاريع السياحية، الزراعية، البيئية، والصناعية، بما يسهم في تنمية المجتمعات الريفية، خلق فرص عمل، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وفي خطوة واعدة، وقّعت شركة "سوا للإنماء" اليوم أولى اتفاقياتها مع مؤسسة النورج لتنفيذ مشروع يتضمن تشحيل الأحراج، صناعة الفحم باستخدام فرن صديق للبيئة، تربية النحل، وزراعة اللافندر.

وتموَّل جمعية Œuvre d'Orient ممثلةً بالسيد فنسان جولو، هذا المشروع بالتعاون مع مطرانية أنطلياس المارونية، وبحضور سيادة المطران أنطوان أبي نجم.

وشهد توقيع الاتفاقية حضور الدكتور فؤاد بو ناضر، رئيس جمعية النورج والسيدة تانيا حلو المنسقة العامة، وعن مؤسسة الفرح الاجتماعية، أمين السر وئام أبو حمدان ومديرة المؤسسة السيدة فريال المغربي.

ومن شركة "سوا للإنماء"، حضر رئيس مجلس الإدارة المهندس إميل عيد وعضو مجلس الإدارة السيد كمال قربان، بالإضافة إلى السيد مازن فياض، المدير العام للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز.

ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للشباب والشابات من مختلف الطوائف في المناطق الريفية، مما يعزز العيش المشترك والتعاون بين أبناء تلك المناطق، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي من خلال تطوير القطاع الزراعي.

وتعد هذه الاتفاقية بداية طموحة لرؤية شركة "سوا للإنماء" الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في القرى اللبنانية، عبر استثمارات تخدم الإنسان والطبيعة.