بوشيكيان للـLBCI: المصلحة الوطنية تكمن في فصل السياسة عن الإنتاجية

دعا وزير الصناعة، في حكومة تصريف الأعمال، جورج بوشيكيان، إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة.

ولفت للـLBCI إلى ضرورة تحويل المعاملات الصناعية كلّها إلكترونيًا.

وقال: “عملنا على رؤية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب، لكن نواجه مشكلة الإحصاءات فلا يمكننا إحصاء أضرار المناطق كلّها بَعد.”

وأشار إلى الحاجة إلى تحديث القوانين، موضحًا أنّ المصلحة الوطنية تكمن في فصل السياسة عن الإنتاجية.

ودعا الحكومة المقبلة إلى إعطاء الأولوية للصناعة اللبنانية.

وشدّد بوشيكيان على أنّ الشراكة بين القطاع العام والخاص مهمّة وأنّ عالم الصناعة في قاموس الانتاجية في لبنان مغايرة.

وأوضح أنّ الصناعة كانت بخير وبحركة نمو بعد الأزمة وأزمة الصناعة هي المحفز الأوّل للإقتصاد اللبنانيّ.

وقال: “موازنتنا في وزارة الصناعة تأتي بعد موازنة الرياضة والشباب أي آخر موازنة في موازنة الدولة اللبنانية في أهم قطاع إنتاجيّ يشغّل أكبر عدد من العمال.”

وأضاف: “ ٦٧٪ من المواد المُستهلكة في لبنان أصبحت من الصناعة اللبنانية.”