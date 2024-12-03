لفت الرئيس الفرنسيّ إمانويل ماكرون إلى وجود ما أسماه بمشكلة النشاط النوويّ مع إيران ونشاط إيران البالستي ونشاطها في المنطقة عبر وكلائها "حزب الله" والحوثي وغيره، في شأن دورها في لبنان وسوريا وما تراه السعودية.

وقال لصحيفة “النهار”: “نريد العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة ودول المنطقة، من أجل إلزام إيران بالتعاون لحل هذه المشكلات ومشكلة الرهائن".

وأكّد أنّ أولويات ترامب هي السلم في العالم، "لذا نريد التحاور مع الإدارة الأميركية الجديدة".