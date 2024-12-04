مسعد بولس: اتفاق وقف اطلاق النار شامل ويغطي كل النقاط الضرورية... ويجب عدم التسرع بانتخاب رئيس بشكل عشوائي

وزير الصحة: لبنان على الطريق الصحيح بالنسبة إلى نمو حديثي الولادة

وزير الصحة: لبنان على الطريق الصحيح بالنسبة إلى نمو حديثي الولادة

النائب سعيد الأسمر للـLBCI: نصرّ على القيام بانتخابات رئاسية ومن المهم الا يطير النصاب