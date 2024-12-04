إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت... إليكم التفاصيل

كشفت الزميلة آمال شحادة أن إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت.



وأفادت بأن إسرائيل تواصلت مع واشنطن لتبلغها بالرد، وجرى تواصل بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر وطلب بلينكن عدم الرد على بيروت.



وذكرت أنه من المتوقع اليوم، أن يتم بحث الملف مع لبنان بين بلينكن ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي سافر الى مالطا للمشاركة في مؤتمر المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.