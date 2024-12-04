الابيض قدّم حصيلة محدثة شبه نهائية للعدوان الاسرائيلي: 4047 شهيدًا و16638 جريحًا

قدم وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض في مؤتمر صحافي في الوزارة، حصيلة محدثة شبه نهائية لعدد الشهداء والجرحى قبل فترة توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان وبعدها، وقال:"حتى الآن سجلنا 4047 شهيدا و16638 جريحا"، مشيرا الى أن غالبية الشهداء سقطوا بعد 15 أيلول".وأضاف: "لكن نعتبر ان الأرقام الحقيقية ربما ستكون أعلى لأن ثمة شهداء سقطوا ولم نعرف بهم".