باسيل استقبل مخزومي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النائب فؤاد مخزومي في حضور النائبة ندى البستاني.



وقد جرى البحث بقضايا مختلفة ومرحلة ما بعد وقف النار وإنجاز استحقاق الإنتخابات الرئاسية.