بوصعب: جلسة انتخاب رئيس قائمة بتاريخها وستبقى قائمة حتى خروج الدخان الابيض

أكد النائب الياس بوصعب أن "الاتفاق لا يسمح للجيش الاسرائيلي بالقيام بما يقوم به اليوم، وهو يحاول تبرير نفسه أمام المجتمع الدولي بأنه يقوم بهذه الأعمال تحت منطلق الدفاع عن النفس ولكن هذه الأعمال هي خرق للإتفاق".



وقال بعد لقائه الرئيس نبيه بري: "سمعت من بري أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سينطلق عمل لجنة مراقبة الإتفاق وهذا الاتفاق حصل كي يبقى وينجح".



واضاف "جلسة انتخاب رئيس للجمهورية قائمة بتاريخها (9 كانون الثاني) والجلسة ستبقى قائمة حتى خروج الدخان الأبيض وانتخاب رئيس للجمهورية".