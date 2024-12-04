السفير المصري التقى نواب كتلة الاعتدال الوطني... وهذا ما تم التطرق اليه

ناقش السفير المصري لدى لبنان علاء موسى مع نواب كتلة الاعتدال الوطني، التطورات على الساحة اللبنانية بدءاً باتفاق وقف إطلاق النار إذ أكد السفير المصري على دعم بلاده لجهود استقرار لبنان والحفاظ على سيادته.



كما تطرق الاجتماع للاستحقاقات السياسية المقبلة وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية، حيث عرض نواب كتلة الاعتدال تقديرهم في هذا الصدد ومن جانبه عبر السفير موسى عن دعم مصر لكافة جهود إنهاء الفراغ الرئاسي وصولاً لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الجلسة المقررة يوم ٩ كانون الثاني.