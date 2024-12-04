بلينكن يؤكد أن وقف إطلاق النار في لبنان "صامد"

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان "صامد" رغم الحوادث التي وقعت أخيرا، لافتا إلى أن آلية المراقبة تعمل كما كان مخططا.



وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل "وقف إطلاق النار صامد ونحن نستخدم الآلية التي وضعت عندما يتم الإعراب عن مخاوف بشأن انتهاكات".