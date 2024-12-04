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ميقاتي: حصل تثبيت اكيد لوقف اطلاق النار ونأمل أن يتحوّل الى استقرار دائم
أخبار لبنان
2024-12-04 | 09:39
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ميقاتي: حصل تثبيت اكيد لوقف اطلاق النار ونأمل أن يتحوّل الى استقرار دائم
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ميقاتي: حصل تثبيت اكيد لوقف اطلاق النار ونأمل أن يتحوّل الى استقرار دائم
أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أنه لمس من خلال اتصالاته مع الدول التي شاركت في التوصل الى وقف اطلاق النار وتحديدا الولايات المتحدة وفرنسا حرصا على معالجة الخروقات الاسرائيلية، مشيرا الى أنه "مضى اسبوع على وقف اطلاق النار ولا نزال نرى الخروقات الاسرائيلية التي تحصل وهي بلغت حتى الآن أكثر من ستين خرقا".
وأكد ميقاتي في خلال جلسة مجلس الوزراء، أنه "حصل في اليومين الاخيرين تثبيت اكيد لوقف اطلاق النار"، آملا ان "يتحوّل الى استقرار دائم رغم اننا نتخوف ونحذر من خروقات تعيدنا إلى اجواء القلق".
ولفت ميقاتي الى أن "لبنان السلام والكرامة يقول: للعائدين إلى ارضهم و بلداتهم، إن الحكومة ستواكب عودتكم الكريمة وتبذل جهدها لتحصين وجودكم ودعم صمودكم الاجتماعي والعمراني في بلداتكك".
وتوجه لأصدقاء لبنان قائلا: "كل الشكر والتقدير لجهودكم ودعمكم المعنوي والإغاثي، متطلعين معاً الى مزيد من التفاعل والتضامن. أما للبنانيين المنتشرين فنقول لبنان لكم وانتم للبنان، فتعالوا للإسهام في ورشة النهوض وبناء الأمل، بثقة صلبة وعزم شديد وإيمان قوي بهذا الوطن المثال. الأزمات هي محك مسؤولية ان نكون لبنانيين، ونتصرف بعقلانية موضوعية وحكمة وتبصُّر .واجبنا ان يكون لدينا ارادة وقدرة على المبادرة ، ورؤية مستقبلية للإنقاذ ، على قدر ما نحمل من ايمان بهذا الوطن".
وأضاف: "إننا نتطلع بثقة لدعوة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وتحديد التاسع من كانون الثاني موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية وكلنا رجاء ان يكون للبنان رئيس جديد يجمع ويحمي ويصون، ويلتقي حوله اللبنانيون .
وتابع: "كلنا ثقة بأن يكون للقرار العربي الداعم لوقف اطلاق النار، نتيجة مباشرة على الدور الدبلوماسي الموازي للدور السياسي في التعاطي مع التطورات بعقلانية وواقعية سياسية".
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