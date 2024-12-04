القرم: تصليح واعادة وصل شبكة ألفا في مروانية

كتب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عبر منصة "اكس": "رغم قسوة الظروف، أصلح العطل وأعاد وصل شبكة ألفا في مروانية. أقدر جهده وأثمن جهود الفرق الفنية في شركتي ألفا وتاتش لأنها تمكنت من إعادة تشغيل ٧٩ محطة لألفا من أصل ١٤١، و١٢٦ محطة لتاتش من أصل ١٩٠ كانت متضررة قبل وقف إطلاق النار".