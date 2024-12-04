تيمور جنبلاط: الأولوية لضرورة إنتخاب رئيس وتأليف حكومة جديدة قادرة على إدارة ما بعد العدوان الإسرائيلي

زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وكالة داخلية عالية حيث عقد اجتماعًا مع خلية الأزمة.



وكانت كلمة لجنبلاط رأى فيها أنه "بعيدًا من السياسية، ما قامت به خلايا الأزمة كان واجبًا وطنيًا"، مثمنًا "روح التعاون التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف عبء الأزمة عن النازحين".



وتمنى جنبلاط أن "يصمد اتفاق وقف إطلاق النار"، معتبرًا أن "الأولوية الحالية هي لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تكون قادرة على إدارة مرحلة ما بعد العدوان الاسرائيلي ووضع الخطط الاصلاحية الكفيلة بوضع لبنان على سكة التعافي"، مشددًا على "أهمية وضع برنامج إعادة في أولوية عملها".



