الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حاصباني لـ حوار المرحلة: لو طبقنا الـ1701 لما تكبدنا كل هذه الخسائر... ونريد أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مفتوحة حتى انتخاب رئيس

أخبار لبنان
2024-12-04 | 16:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حاصباني لـ حوار المرحلة: لو طبقنا الـ1701 لما تكبدنا كل هذه الخسائر... ونريد أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مفتوحة حتى انتخاب رئيس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حاصباني لـ حوار المرحلة: لو طبقنا الـ1701 لما تكبدنا كل هذه الخسائر... ونريد أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مفتوحة حتى انتخاب رئيس

أوضح عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أن "خطر عودة الحرب موجود في حال سقط الإتفاق ولم يتم الإتزام به."

وفي حديث لـ"حوار المرحلة" عبر الـLBCI، قال حاصباني إننا "حذرنا سابقًا مما قد نصل إليه، ولو طبقنا القرار 1701 لما تكبدنا كل هذه الخسائر."

وأشار إلى أن "هناك إتفاق جانبي يسمح للطرف الإسرائيلي بالتدخل عسكريًا في حال لاحظ أي تهديد، وهذا ما نشهده اليوم."

وأكد أنه "علينا كنواب وسياسيين متابعة ما التزمت به الحكومة لتطبيقه في الإتفاق كي لا يحصل أي خرق جديد."

وقال: "الحكومة حاولت إخفاء الإتفاق، وهو إتفاق واضح ويحدد من يحمل السلاح في لبنان وحزب الله وافق عليه، وبالتالي عليه العمل مع الجيش لتطبيقه."

ورأى أن "حزب الله لم يتمكن من حماية المدنيين ولم يساعد غزة وأهدافه لم تتحقق."

وشدد على أن "أي إحراج للجيش اللبناني لا يجوز أن يحصل، فالدستور يحمي الجيش وليس فقط القرارات السياسية."

واعتبر كذلك أن "حزب الله يعرض الجيش ولبنان إلى مخاطر، والسلاح لم يدافع عن المواطنين بل "تخبا فين"."

ولفت حاصباني إلى أن "حزب الله انهزم في هذه الحرب وخسارته فادحة، كما أنه تم ضرب قيادته العسكرية وجزء كبير من قدرته القتالية وخسر القدرة الفعلية على إطلاق الصواريخ."

وقال إننا "نريد رئيسًا للجمهورية يلتزم بالقرارات الدولية وبتطبيق الإتفاق الموقع أخيرًا بين إسرائيل ولبنان."

وأضاف: "موقفنا حول إسم قائد الجيش لم يتغير ونريد أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مفتوحة حتى انتخاب رئيس."

أخبار لبنان

المرحلة:

طبقنا

الـ1701

تكبدنا

الخسائر...

ونريد

كانون

الثاني

مفتوحة

انتخاب

LBCI التالي
وزير الصحة: لبنان على الطريق الصحيح بالنسبة إلى نمو حديثي الولادة
مسعد بولس: اتفاق وقف اطلاق النار شامل ويغطي كل النقاط الضرورية... ويجب عدم التسرع بانتخاب رئيس بشكل عشوائي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:53

حاصباني لـ حوار المرحلة: موقفنا حول إسم قائد الجيش لم يتغير ونريد أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مفتوحة حتى انتخاب رئيس

LBCI
آخر الأخبار
14:53

حاصباني لـ"حوار المرحلة": حذرنا سابقا مما قد نصل اليه ولو طبقنا القرار 1701 لما تكبدنا كل هذه الخسائر

LBCI
خبر عاجل
2024-12-03

قوى المعارضة من معراب: سنكثّف الجهود والاتصالات مع الكتل كافة للتفاهم حول اسم مرشح يحظى بالتوافق الكامل لبناء الدولة ونُصرّ على أن تكون جلسة 9 كانون لانتخاب رئيس مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:50

مقدمة النشرة المسائية - "قبل أن تتوجهوا الى ساحة النجمة في 9 كانون الثاني... حوّلوا جلسة انتخاب رئيس الى جلسة انقاذ وطن"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
00:52

الجيش اللبناني: توقيف سوريين في البقاع لدخولهم إلى لبنان خلسةً

LBCI
صحف اليوم
00:48

فرنجية "لن يسحب ترشيحه ولو بقي له صوت واحد"...وجنبلاط إلى معراب بحثاً عن اسم توافقي (الاخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:43

المدارس الخاصة تتخلّف مجدداً عن دعم المتقاعدين! (الاخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:32

لجنة المراقبة تبدأ عملها خلال أيام (الشرق الاوسط)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-19

مسيرات وصواريخ دخلت الأراضي الإسرائيلية... هذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-04

الابيض يتسلم شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية في المطار

LBCI
فنّ
2024-10-20

جيسي عبدو تعايد والدها الراحل بصورة قديمة للعائلة: "اشتقتلك كتير يا روحي" (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-08

قيادة الجيش: الجيش ينتشر على كامل مساحة الوطن بما فيها الحدود الجنوبية ويتولى مسؤولياته الوطنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:39

خلافات بين القيادتين العسكرية والسياسية في إسرائيل... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

هذه أجواء فعاليات إطلاق بيروت ترنم في كنيسة مار يوسف في مونو

LBCI
أخبار دولية
13:57

نوتردام دو باريس تنفض غبار الحريق المدمر عنها

LBCI
أمن وقضاء
13:50

قضية تجميد حسابات شقيق وزير الإقتصاد تتفاعل... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بانتظار جلسة ٩ كانون... المطلوب رئيس فوق العادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

المعارضة السورية تتقدم نحو حماة والجولاني يظهر في حلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

رغم الضغوط الأميركية لعدم إفشال اتفاق وقف النار .. إسرائيل تبقي اليد على الزناد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لجنة وقف النار الخماسية اكتملت... واجتماعاتها تنطلق خلال ايام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

مفاعيل زيارة ماكرون الى السعودية على الوضع اللبناني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:33

آمال شحادة: إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت وإسرائيل تواصلت مع واشنطن لتبلغها بالرد وجرى تواصل بين بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وطلب بلينكن عدم الرد على بيروت

LBCI
أخبار لبنان
14:46

بيان من وزير التربية بشأن العودة إلى التدريس

LBCI
خبر عاجل
13:19

نتنياهو: جثة المخطوف سيبريسكي أعيدت بعملية خاصة وقد قتل على يد آسريه في كانون الثاني 2024

LBCI
أمن وقضاء
11:36

أطلق النار ابتهاجًا فأصاب صديقه وقتله في الضاحية...

LBCI
أخبار لبنان
03:53

مسعد بولس: اتفاق وقف اطلاق النار شامل ويغطي كل النقاط الضرورية... ويجب عدم التسرع بانتخاب رئيس بشكل عشوائي

LBCI
أخبار دولية
12:31

معلومات مخابرات أميركية لرويترز: حزب الله يسعى لإعادة بناء قدراته على المدى البعيد

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:50

مقدمة النشرة المسائية - "قبل أن تتوجهوا الى ساحة النجمة في 9 كانون الثاني... حوّلوا جلسة انتخاب رئيس الى جلسة انقاذ وطن"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مستشار ترامب يجدّد التأكيد: شمال الليطاني ضمن الإتفاق وللتروي بانتخاب الرئيس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More