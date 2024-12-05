نقابة أصحاب المطاعم: نتطلع إلى لبنان جديد لا يعتمد على مواسم بل على سياحة مستدامة

أكّد مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري أنّ القطاع بجهوزية كاملة على المستوى السياحيّ المطلوب لهذا الموسم.ودعا، في بيان، الاغتراب إلى زيارة لبنان، "لأنّ هذا يعتبر بارقة أمل وجرعة اوكسيجين".وقال: "من الآن وصاعدا نتطلع إلى لبنان جديد لا يعتمد على مواسم سياحية فحسب، بل على سياحة مستدامة."وشدّد على أنّه "لا يمكن التحدث عن انتعاش وازدهار حقيقيْن إلّا بعد الإصلاحات والانتظام السياسيّ في البلد، أي انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة".كما شدّد على عدم وجود الثقة في إعادة الإعمار والاستثمار والصناديق والمؤتمرات، قبل الاستدامة في الواقع الأمنيّ والسياسيّ، واذا تحقق ذلك نأمل أن نلمس انتعاشًا وإصلاحًا حقيقيًا في حلول صيف 2025".وأشار إلى أنّه لمواكبة هذا الاصلاح، يجب تحديث التشريعات السياحية والقوانين المتعلقة بالقطاع السياحيّ، لتصبح مواكبة للعصر وتتماشى مع المؤسسات الجديدة التي تمتثل لها، وتحد بشكل كبير من المؤسسات غير الشرعية التي تدخل السوق بمنافسة غير مشروعة.كما أشار إلى وجوب الضغط، لفتح مطار ثانٍ يؤمن سياحة المجموعات لتتكامل مع سياحة الأفراد وإنشاء مرافئ سياحية كسائر الدول المتوسطية.