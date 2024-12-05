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بيان فرنسي مشترك بشأن مشاركة فرنسا في آلية الإشراف على وقف إطلاق النار في بيروت
أخبار لبنان
2024-12-05 | 04:55
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بيان فرنسي مشترك بشأن مشاركة فرنسا في آلية الإشراف على وقف إطلاق النار في بيروت
ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعته إسرائيل ولبنان في 26 تشرين الثاني ودخل حيزّ النفاذ بتاريخ 27 تشرين الثاني، على آلية إشراف على وقف إطلاق النار تترأسها الولايات المتحدة الأميركية. ويجسّد اتفاق وقف إطلاق النار هذا ثمرة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها فرنسا لمدة شهور طويلة مع الولايات المتحدة الأميركية. وتدعو فرنسا جميع الأطراف إلى احترامه، على الأجل الطويل ووضع حد لأي عمل من شأنه تهديده.
وبحسب
بيان
مشترك بين وزارة القوات المسلحة والمحاربين القدامى ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية، يمثّل العميد غيوم بونشان فرنسا في آلية الإشراف هذه. وسيدعمه زهاء عشرة موظفين عسكريين ومدنيين من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة القوات المسلّحة.
وستضمن آلية الإشراف متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، بالتعاون الوثيق مع القوات المسلّحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وستتعاون الآلية كذلك مع اللجنة العسكرية الفنية لدعم لبنان من أجل الإسهام في نهوض القوات المسلحة اللبنانية ونشرها في جنوب لبنان، التي تكرّر فرنسا تأكيد دعمها لها، في إطار تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
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