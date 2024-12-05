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حمية من السراي: للإسراع في عملية رفع الأنقاض

أخبار لبنان
2024-12-05 | 05:47
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حمية من السراي: للإسراع في عملية رفع الأنقاض
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حمية من السراي: للإسراع في عملية رفع الأنقاض

اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في حضور الامين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي وعدد من الممثلين عن مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والاعمار والاستشاري خطيب وعلمي واختصاصيين وخبراء.

وقال حمية: "في إطار متابعة الرئيس ميقاتي لموضوع مسح الأضرار ورفع الأنقاض وإعادة الاعمار، وهو سيكون في صلب اجتماع جلسة مجلس الوزراء السبت المقبل في مدينة صور، وفي اطار الشفافية دعا الرئيس ميقاتي مختلف الهيئات المعنية، من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والاعمار والاستشاري خطيب وعلمي واختصاصيين وخبراء في الموضوع ، لكي يتم اعداد دفتر شروط قانوني وشفاف بامتياز ، مطابق لقانون الشراء العام في ظل حالات الطوارئ التي نمر بها، اضف الى ذلك الاسراع في عملية رفع الأنقاض بمجرد اتخاذ قرار في مجلس الوزراء."

ولفت إلى أنّ ميقاتي أعطى توجيهاته ليكون دفتر الشروط والجهات المعنية مجهزة لكل أوراقها قبل السبت التاسعة والنصف صباحًا أي قبل موعد الجلسة، ليتخذ مجلس الوزراء قرارات ولكي يبنى على الشيء مقتضاه.

أمّا في ما يخص أماكن الردم، فسيكون هناك تنسيق كامل بين وزارة الاشغال ووزارة البيئة عن إماكن الردم في مختلف الاراضي اللبنانية، حيث سيتم وضعهم في اماكن مخصصة بالتنسيق ايضًا مع اتحادات البلديات والبلديات، وفق ما أكّد حمية.

وبالنسبة للردم الموجود في الضاحية الجنوبية قال:"الحل الوحيد هو وضعهم امام الكوستابرافا ولكن علينا انتظار قرار مجلس الوزراء السبت المقبل."
وعن بدء عمليات مسح الأضرار قال:" هذا الامر يعود الى مجلس الوزراء" .

واستقبل رئيس الحكومة رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كازابيانكا إيشليمن، لعرض للنشاطات التي تقوم بها اللجنة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها للبنان.

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