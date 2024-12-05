لقاء جمع البيسري ببلاسخارت لبحث تطورات المنطقة

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في مكتبه، المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة جينين هينيس-بلاسخارت.



وبحثا المواضيع والتطورات المتعلقة بالمنطقة، وفق بيان مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام.



كما التقى سفير مِصر في بيروت علاء موسى.