لقاء بين ميقاتي ورئيس الوفد العسكري الفرنسي في اجتماعات اللجنة الخماسية



استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الوفد العسكري الفرنسي في اجتماعات اللجنة الخماسية المولجة مراقبة وقف اطلاق النار الجنرال غيوم بونشان قبل ظهر اليوم في السرايا .



شارك في الاجتماع سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.



وفي خلال الاجتماع، اكد رئيس الحكومة ان اولويات الموقف اللبناني هي وقف اطلاق النار والخروقات الاسرائيلية وانسحاب الجيش الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب.