الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخليل: لوضع حد للنزاعات التي تمزق الشّرق الأوسط وبينه لبنان
أخبار لبنان
2024-12-05 | 07:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الخليل: لوضع حد للنزاعات التي تمزق الشّرق الأوسط وبينه لبنان
شدّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على أهمية وضع حد للنزاعات، التي تمزق الشّرق الأوسط وبينه لبنان، بغية تحقيق سبل عيش مستدامة لشعوبه.
وقال، مترئساً وفد وزارة المالية في العيد العشرين لإنشاء المركز الإقليميّ للمساعدة الفنية التابع لصندوق النقد الدوليّ METAC المنعقد في القاهرة: "على مدار عقدين من الزمن، أدّى المركز دورًا محوريًا في نشر المعرفة، وكان عاملًا حاسمًا في تعزيز القدرات المؤسسية وصنع السياسات في المنطقة، في مجالات مثل موازنات الحكومات، الأنظمة المصرفية، والتخطيط الاقتصاديّ."
ولفت إلى أنّ METAC سعى إلى دعم السياسات والأنظمة، التي تسهم في تحسين سبل العيش.
كما لفت إلى أنّه "على مر السنين، بنى لبنان علاقات قوية مع METAC استفاد من مساعدة تقنية لا تقدر بثمن، مستمرة وواسعة النطاق، وفي الوقت ذاته أغنى المؤسسة بالخبرات الوطنية، وشارك تجاربه العملية مع نظرائه في المنطقة".
وقال: "والاهم من ذلك، منذ إنشائه في عام 2004، وخلال العديد من التحديات التي واجهها لبنان منذ ذلك الحين، كان الوجود المستمر لـ METAC في لبنان له دور أساسي وقيمة عالية."
وأضاف: "في هذه المنطقة المضطربة، يُعد METAC منارة للمعرفة، وحجر الزاوية لإعادة بناء المؤسسات الضعيفة والقدرات المتضررة."
وشدّد على أنّ لبنان يعتمد على METAC لتكون مؤسساته أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات الغد: مكافحة الفساد والاقتصاد غير الرسمي، معالجة تغير المناخ، الحد من التمييز، دعم المساواة بين الجنسين، التكيف مع العالم المتطور للذكاء الاصطناعيّ، مواجهة تزايد أعداد الشباب وخلق فرص العمل، وغيرها من التحديات.
ودعا إلى التأمّل في دروس السنوات العشرين الماضية، لنبني على الإنجازات والسعي إلى تجاوز التحديات وخلق مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
وقال: "معروف أن METAC والذي يتبع لصندوق النقد الدولي والذي تأسس العام 2004 واختير لبنان مقراً له قد اضطر أن يقيم عيده العشرين في القاهرة نظراً للظروف التي يمر بها لبنان جراء العدوان الاسرائيلي، وتشمل إعماله التي تمتد على ثلاثة ايام ورش عمل متخصصة بين وزارة المالية اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي للسياسات الضريبية وفق جدول أعمال أبرز مواضيعه:
- الإحتفال بالعام العشرين على وجود مركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط في لبنان
- الحوكمة الرشيدة من أجل المرونة الاقتصادية
- الحوكمة الرشيدة من أجل النمو المستدام والشامل،وبناء المؤسسات لتعزيز المساءلة في مجال الحوكمة والذي سوف يسلط الضوء قريبًا على التحديات الملحة في إدارة المالية العامة (PFM) لمعالجة نقاط الضعف في الحوكمة عبر دورات METAC، وتعبئة الموارد المحلية لتحقيق التوازن بين اعتبارات الكفاءة والإنصاف، وكذلك الاتجاهات الناشئة في إدارة الديون والعمليات النقدية، وضمان الاستقرار في ظل بيئة متغيرة، اضافة الى تسليط الضوء على
- أهمية البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرارات سياسية مستنيرة وتعزيز المحاسبة العامة والشفافية والهوية (الفجوات التي قد تنشأ بين الحكومات."
أخبار لبنان
آخر الأخبار
للنزاعات
الشّرق
الأوسط
وبينه
لبنان
التالي
ياسين للـLBCI: هناك نية داخل البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية
الجيش يواصل تعزيز انتشاره في الجنوب بعد بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-25
الكرملين: نريد أن تتوقف الضربات الإسرائيلية على الأهداف المدنية في لبنان والوضع الإنساني طارئ ومن المهم توفير قنوات أوسع لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2024-11-25
الكرملين: نريد أن تتوقف الضربات الإسرائيلية على الأهداف المدنية في لبنان والوضع الإنساني طارئ ومن المهم توفير قنوات أوسع لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشرق الأوسط
0
آخر الأخبار
2024-11-13
وزير الخارجية المصريّ من عين التينة: هذه الزيارة الثانية لي إلى لبنان من رسالة من السيسي كرسالة دعم مع لبنان قيادة وشعبًا وتطلّعت إلى رؤية بري للوضع العصيب الذي يمر به لبنان ونقلت له تضامن مصر مع لبنان
آخر الأخبار
2024-11-13
وزير الخارجية المصريّ من عين التينة: هذه الزيارة الثانية لي إلى لبنان من رسالة من السيسي كرسالة دعم مع لبنان قيادة وشعبًا وتطلّعت إلى رؤية بري للوضع العصيب الذي يمر به لبنان ونقلت له تضامن مصر مع لبنان
0
آخر الأخبار
2024-11-07
جعجع لـ "جدل":لم يحصل شيء عند الحدود بين الأعوام 1949 و1965 إلى حين بدء المشاكل في الـ1965 كما لم نشهد أي جديد بين الـ2006 والـ 2023 وبالتالي بات واضحاً ما الذي يفجر الوضع على الحدود وهي العمليات الأمنية التي تنطلق من لبنان إلى إسرائيل
آخر الأخبار
2024-11-07
جعجع لـ "جدل":لم يحصل شيء عند الحدود بين الأعوام 1949 و1965 إلى حين بدء المشاكل في الـ1965 كما لم نشهد أي جديد بين الـ2006 والـ 2023 وبالتالي بات واضحاً ما الذي يفجر الوضع على الحدود وهي العمليات الأمنية التي تنطلق من لبنان إلى إسرائيل
0
آخر الأخبار
2024-10-06
البنتاغون: أوستن تحدث مع غالانت لمناقشة أفعال إيران المزعزعة للإستقرار في الشرق الأوسط والوضع الحالي في لبنان وغزة
آخر الأخبار
2024-10-06
البنتاغون: أوستن تحدث مع غالانت لمناقشة أفعال إيران المزعزعة للإستقرار في الشرق الأوسط والوضع الحالي في لبنان وغزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:40
جنبلاط زار ووفد "اللقاء الديمقراطي" دريان والخطي.. تأكيد على ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار وأولوية بناء المؤسسات
أخبار لبنان
09:40
جنبلاط زار ووفد "اللقاء الديمقراطي" دريان والخطي.. تأكيد على ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار وأولوية بناء المؤسسات
0
أخبار لبنان
09:00
بو حبيب استقبل سفيري كندا واستراليا: انسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لهدوء واستقرار مستدامَين على الحدود
أخبار لبنان
09:00
بو حبيب استقبل سفيري كندا واستراليا: انسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لهدوء واستقرار مستدامَين على الحدود
0
أخبار لبنان
08:39
ياسين للـLBCI: هناك نية داخل البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
08:39
ياسين للـLBCI: هناك نية داخل البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية
0
أمن وقضاء
06:58
الجيش يواصل تعزيز انتشاره في الجنوب بعد بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار
أمن وقضاء
06:58
الجيش يواصل تعزيز انتشاره في الجنوب بعد بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:07
مايا دياب وروبي ودينا الشربيني يشعلن أجواء حفل زفاف في القاهرة (صور)
فنّ
06:07
مايا دياب وروبي ودينا الشربيني يشعلن أجواء حفل زفاف في القاهرة (صور)
0
أخبار لبنان
2024-10-15
قاسم: لا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين وانتقلنا من مرحلة الإسناد إلى الحرب..والحل بوقف اطلاق النار
أخبار لبنان
2024-10-15
قاسم: لا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين وانتقلنا من مرحلة الإسناد إلى الحرب..والحل بوقف اطلاق النار
0
منوعات
05:15
أوكسفورد تختار كلمتها لعام 2024... تعكس ظاهرة اجتماعية حديثة!
منوعات
05:15
أوكسفورد تختار كلمتها لعام 2024... تعكس ظاهرة اجتماعية حديثة!
0
أخبار دولية
2024-11-26
هذه الأسباب التي عجلت باتخاذ نتنياهو قرار المضي في مقترح وقف النار
أخبار دولية
2024-11-26
هذه الأسباب التي عجلت باتخاذ نتنياهو قرار المضي في مقترح وقف النار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر سينعقد مساء لبحث مقترح صفقة تبادل الاسرى
تقارير نشرة الاخبار
08:00
المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر سينعقد مساء لبحث مقترح صفقة تبادل الاسرى
0
أخبار دولية
07:35
زعيم هيئة تحرير الشام يحث العراق على عدم السماح للحشد الشعبي بالتدخل في سوريا
أخبار دولية
07:35
زعيم هيئة تحرير الشام يحث العراق على عدم السماح للحشد الشعبي بالتدخل في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:54
عمل اللجنة ووقف اطلاق النار حضر في لقاء ميقاتي وبو حبيب... ميقاتي: موضوع سحب السلاح يحتاج الى وفاق وطني
تقارير نشرة الاخبار
06:54
عمل اللجنة ووقف اطلاق النار حضر في لقاء ميقاتي وبو حبيب... ميقاتي: موضوع سحب السلاح يحتاج الى وفاق وطني
0
تقارير نشرة الاخبار
06:52
لقاءات عقدها بري وميقاتي في إطار التحضير لبدءِ عمل لجنة الاشراف على تطبيقِ اتفاقِ وقفِ النار
تقارير نشرة الاخبار
06:52
لقاءات عقدها بري وميقاتي في إطار التحضير لبدءِ عمل لجنة الاشراف على تطبيقِ اتفاقِ وقفِ النار
0
أخبار دولية
04:44
ملف الاسرى... تنازلات من الطرفين
أخبار دولية
04:44
ملف الاسرى... تنازلات من الطرفين
0
أخبار لبنان
03:58
الجنرال الاميركيّ إلى عين التينة... وزيارات متفرّقة في إطار تسريع عمل لجنة المراقبة
أخبار لبنان
03:58
الجنرال الاميركيّ إلى عين التينة... وزيارات متفرّقة في إطار تسريع عمل لجنة المراقبة
0
أخبار لبنان
03:43
قوة إسرائيلية قامت بعملية جرف قرب بركة النقار جنوب شبعا ووضعت ساترًا ترابيًا (فيديو)
أخبار لبنان
03:43
قوة إسرائيلية قامت بعملية جرف قرب بركة النقار جنوب شبعا ووضعت ساترًا ترابيًا (فيديو)
0
أخبار دولية
16:39
خلافات بين القيادتين العسكرية والسياسية في إسرائيل... هذه التفاصيل
أخبار دولية
16:39
خلافات بين القيادتين العسكرية والسياسية في إسرائيل... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
هذه أجواء فعاليات إطلاق بيروت ترنم في كنيسة مار يوسف في مونو
تقارير نشرة الاخبار
13:59
هذه أجواء فعاليات إطلاق بيروت ترنم في كنيسة مار يوسف في مونو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:46
بيان من وزير التربية بشأن العودة إلى التدريس
أخبار لبنان
14:46
بيان من وزير التربية بشأن العودة إلى التدريس
2
خبر عاجل
13:19
نتنياهو: جثة المخطوف سيبريسكي أعيدت بعملية خاصة وقد قتل على يد آسريه في كانون الثاني 2024
خبر عاجل
13:19
نتنياهو: جثة المخطوف سيبريسكي أعيدت بعملية خاصة وقد قتل على يد آسريه في كانون الثاني 2024
3
أخبار لبنان
03:15
أدرعي إلى سكان لبنان: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها
أخبار لبنان
03:15
أدرعي إلى سكان لبنان: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها
4
أمن وقضاء
11:36
أطلق النار ابتهاجًا فأصاب صديقه وقتله في الضاحية...
أمن وقضاء
11:36
أطلق النار ابتهاجًا فأصاب صديقه وقتله في الضاحية...
5
أخبار دولية
12:31
معلومات مخابرات أميركية لرويترز: حزب الله يسعى لإعادة بناء قدراته على المدى البعيد
أخبار دولية
12:31
معلومات مخابرات أميركية لرويترز: حزب الله يسعى لإعادة بناء قدراته على المدى البعيد
6
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية - "قبل أن تتوجهوا الى ساحة النجمة في 9 كانون الثاني... حوّلوا جلسة انتخاب رئيس الى جلسة انقاذ وطن"
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية - "قبل أن تتوجهوا الى ساحة النجمة في 9 كانون الثاني... حوّلوا جلسة انتخاب رئيس الى جلسة انقاذ وطن"
7
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مستشار ترامب يجدّد التأكيد: شمال الليطاني ضمن الإتفاق وللتروي بانتخاب الرئيس
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مستشار ترامب يجدّد التأكيد: شمال الليطاني ضمن الإتفاق وللتروي بانتخاب الرئيس
8
آخر الأخبار
17:52
مسؤول أميركي لـ"إي بي سي": التحذير جاء خلال إتصال بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الروسية مع نظيره الأميركي وروسيا قالت إن على السفن الأميركية الإبتعاد عن منطقة الهدف لأسباب تتعلق بالسلامة
آخر الأخبار
17:52
مسؤول أميركي لـ"إي بي سي": التحذير جاء خلال إتصال بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الروسية مع نظيره الأميركي وروسيا قالت إن على السفن الأميركية الإبتعاد عن منطقة الهدف لأسباب تتعلق بالسلامة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More