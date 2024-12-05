ياسين للـLBCI: هناك نية داخل البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية

أكّد النائب ياسين ياسين مشاركته في جلسة 9 كانون الثاني.



وقال للـLBCI إنّ عمل المؤسسات يبدأ بملء الفراغات.



وشدّد على وجود نية داخل البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية.



ولفت إلى أنّ القوى السياسية الكبرى هي من عطّلت النصاب دائمًا.



وقال: "هذه المرحلة انتقالية لأنّنا منها نبني الأسس للدولة القوية العادلة."