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بو حبيب استقبل سفيري كندا واستراليا: انسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لهدوء واستقرار مستدامَين على الحدود

أخبار لبنان
2024-12-05 | 09:00
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بو حبيب استقبل سفيري كندا واستراليا: انسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لهدوء واستقرار مستدامَين على الحدود
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بو حبيب استقبل سفيري كندا واستراليا: انسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لهدوء واستقرار مستدامَين على الحدود

عرض وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب مع سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم، تطورات الأوضاع في لبنان بعد الاعلان عن وقف إطلاق النار، وتمنى على "كندا والدول الصديقة دعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار، وتعزيز الدعم للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية ليتمكنوا من الاضطلاع بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقهم في المرحلة المقبلة".

من جهتها، أكدت ماكولوم "دعم كندا الثابت للجيش اللبناني وللقوى الأمنية اللبنانية"، مشددة على "أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".

سفير استراليا

كما التقى بوحبيب سفير استراليا أندرو بارنز، وتم البحث في الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة.

وأمل بو حبيب أن "تبدأ لجنة مراقبة تنفيذ وقف اطلاق النار عملها قريبا لتضع حدا لخروقات اسرائيل"، مؤكدا "ضرورة إظهار الحدود في جنوب لبنان وانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة التي تحتلها، كخطوة أساسية في سبيل التوصّل الى هدوء واستقرار مستدامَين على الحدود".

بدوره، نقل بارنز لوزير الخارجية "ترحيب الحكومة الاسترالية بوقف اطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه"، مشددا على "أهمية الجالية اللبنانية في أستراليا ودعمها للقضايا اللبنانية".

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