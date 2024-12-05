نعمة محفوض يقدّم استقالته من مجلس الإشراف على صندوق التعويضات

قدّم نقيب المعلمين نعمه محفوض استقالته من مجلس الإشراف على صندوق التعويضات "احتجاجًا على السياسة الرسمية للدولة بضرب الصندوق، وعرقلة جميع القوانين من أجل زيادة مداخيله، وعدم إصدار مرسوم تشكيل مجلس إشراف جديد، والأهم عدم تسديد المدارس الخاصة مستحقاتها للصندوق بموجب المرسوم الأخير الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي عدم دفع رواتب الأساتذة المتقاعدين بتسعة أضعاف نهاية هذا الشهر كما حصل الاتفاق في وزارة التربية مع اتحاد المؤسسات وبحضور الوزير".