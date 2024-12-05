بري يدعو هوكشتاين لحضور جلسة 9 كانون الثاني

وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لحضور جلسة التاسع من كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية في خلال اتصال هاتفي بينهما، وقد وعد الأخير بتلبية الدعوة.