حمية لرويترز: غارات إسرائيلية أصابت معبرين حدوديين يربطان لبنان بسوريا

أكّد وزير النقل، في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ غارات إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أصابت معبرين حدوديين يربطان لبنان بسوريا.



وقال، لرويترز، إنّ الغارات استهدفت الجانب السوريّ من الحدود من معبر العريضة، في شمال لبنان ومعبر جوسيه، عند شرق لبنان.