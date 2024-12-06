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منتدى حوار بيروت: لانتخاب رئيس للجمهورية يطلق عجلة المؤسسات وتسمية رئيس حكومة قادر وجامع

أخبار لبنان
2024-12-06 | 03:15
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منتدى حوار بيروت: لانتخاب رئيس للجمهورية يطلق عجلة المؤسسات وتسمية رئيس حكومة قادر وجامع
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منتدى حوار بيروت: لانتخاب رئيس للجمهورية يطلق عجلة المؤسسات وتسمية رئيس حكومة قادر وجامع

عقد منتدى حوار بيروت اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي، مستضيفاً وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض.

وعرض الوزير الأبيض أمام الحاضرين خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة والتي أتاحت للقطاع الصحي أن يقدم الخدمات الطبية للجرحى والنازحين، إضافة إلى تفاصيل الخدمات الصحية التي أعدتها الوزارة في مراكز الإيواء للمواطنين النازحين قسرا عن بلداتهم وقراهم.

وتوجه الوزير بالشكر إلى العاملين في القطاع الصحي، مؤكداً أن كثيرين راهنوا على انهيار القطاع الصحي إلا أن هذا القطاع أبلى البلاء الحسن خلال الأزمة التي مررنا بها والحرب والإعتداءات التي قامت بها إسرائيل على لبنان. ولفت إلى أن الوزارة تقوم بإجراء مسح بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على مختلف الأقسام في القطاع الصحي.

ثم جرى التداول في آخر التطورات المتعلقة بشؤون النازحين والشؤون البيروتية. 

وتم اتخاذ التوصيات والقرارات التالية:
1-توجيه التحية لوزير الصحة على الجهود التي يبذلها خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان، والرعاية الصحية اللافتة التي خص بها النازحين في مراكز الإيواء والمواطنين عموماً إبان الحرب خصوصاً في بيروت. وتوجيه التحية أيضاً للطواقم الطبية والكوادر الصحية، وتثمين الدور الذي قامت به وزارة الصحة العامة أثناء الحرب رغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية. 

2-توجيه التحية للجيش اللبناني، وتأييده في جميع الخطوات المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، والتأكيد على ضرورة دعمه بتعزيز قدراته، وصولاً لتمكينه من أجل القيام بمهامه كاملة، ونشر قواته على الأراضي اللبنانية كافة.

3-توجيه التحية لأهالي بيروت وسائر المناطق اللبنانية لاستقبالهم واحتضانهم للنازحين من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

4-تجديد الدعوة لسائر القوة السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية، وأن تكون جلسة 9 كانون الثاني المقبل جلسة جدية تثمر بانتخاب رئيس يطلق عجلة المؤسسات، يليها تسمية رئيس حكومة جديد، قادر وجامع وخارج منظومة الفساد والسياسة التي اوصلت البلد إلى ما نحن فيه، ليشكلّ حكومة قادرة على تطبيق القرارات الدولية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالبلد.
باختصار، المطلوب رئيس جمهورية ورئيس مجلس وزراء، مؤسستين قادرتين وجامعتين  لكل اللبنانيين بعيدا من منظومة الفساد المالي والسياسي.

5-التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف بحرفيته، لما لذلك من مصلحة لجميع مكونات المجتمع اللبناني.
 

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