منتدى حوار بيروت: لانتخاب رئيس للجمهورية يطلق عجلة المؤسسات وتسمية رئيس حكومة قادر وجامع

عقد منتدى حوار بيروت اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي، مستضيفاً وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض.
وعرض الوزير الأبيض أمام الحاضرين خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة والتي أتاحت للقطاع الصحي أن يقدم الخدمات الطبية للجرحى والنازحين، إضافة إلى تفاصيل… pic.twitter.com/qZ90AXXdqr
— Muntada Hiwar Beirut (@muntadaalhiwar) December 6, 2024
عقد منتدى حوار بيروت اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي، مستضيفاً وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض.
وعرض الوزير الأبيض أمام الحاضرين خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة والتي أتاحت للقطاع الصحي أن يقدم الخدمات الطبية للجرحى والنازحين، إضافة إلى تفاصيل… pic.twitter.com/qZ90AXXdqr