الحسن للـLBCI: هذا هو تاريخ العودة الكاملة لشركة طيران الشرق الأوسط

أكّد رئيس مطار بيروت الدوليّ فادي الحسن أنّ حركة القادمين إلى لبنان بدأت ترتفع، لكن "لن نصل إلى الأرقام، التي وصلنا إليها، في كانون الأوّل، العام الماضي، وذلك لأسباب عديدة".وقال، للـLBCI: "عندما أُعلن قرار وقف إطلاق النار، كانت بعض شركات الطيران الدولية قد أعلنت توقيف رحلاتها إلى لبنان."وأعلن الحسن أنّ 11 كانون الأوّل هو تاريخ العودة الكاملة لشركة طيران الشرق الأوسط بقدرتها الاستيعابية.وأوضح أنّ ضريبة الـ20% المفروضة على المغادرين من المطار، خُصّصت لتنفيذ مشاريع مخصصة له و"سيلاحظ المغادرون والقادمون التغيير فيه، بداية من الصيف المقبل".