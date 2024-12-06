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بيروتي للـLBCI: لضرورة إعادة تسويق لبنان بإظهار صورته السياحية
أخبار لبنان
2024-12-06 | 03:47
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بيروتي للـLBCI: لضرورة إعادة تسويق لبنان بإظهار صورته السياحية
أعرب الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي عن اعتقاده بأنّ الإقبال الخفيف في الفنادق سيبقى مستمرًا حتى الربيع المقبل.
وقال، للـLBCI: "كنّا نصل إلى 10 مليار دولار في القطاع السياحيّ، أمّا اليوم فلا نصل إلى مليارين."
وشدّد على ضرورة إعادة تسويق لبنان، بإظهار صورته السياحية.
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