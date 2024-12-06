بيروتي للـLBCI: لضرورة إعادة تسويق لبنان بإظهار صورته السياحية

أعرب الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي عن اعتقاده بأنّ الإقبال الخفيف في الفنادق سيبقى مستمرًا حتى الربيع المقبل.



وقال، للـLBCI: "كنّا نصل إلى 10 مليار دولار في القطاع السياحيّ، أمّا اليوم فلا نصل إلى مليارين."



وشدّد على ضرورة إعادة تسويق لبنان، بإظهار صورته السياحية.